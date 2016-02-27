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الاثنين .. 5 مدارس تشارك في مسابقة الإذاعة والبرلمان في الأقصر

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الاثنين .. 5 مدارس تشارك في مسابقة الإذاعة والبرلمان في الأقصر الاثنين .. 5 مدارس تشارك في مسابقة الإذاعة والبرلمان في الأقصر

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التعليم بالأقصر عن بدء مسابقة الإذاعة والبرلمان والتي تقام على مستوى محافظات الجمهورية بعد غد الاثنين بحضور لحنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم.

وقال بخيت إن 5 مدارس تمثل 4 إدارات تعليمية بالمحافظة ستشارك في المسابقة وهي :” الشهيد عبد الرؤوف بالزينية والإعدادية الجديدة بالأقصر والفنية بنات الأقصر والثانويه بنات بأرمنت والحبيل الإعدادية البياضية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أنه سيتم ترشيح الفائزين لخوض المنافسات على مستوى الجمهوريه بمشاركه جميع المحافظات وبحضور أكثر من 30 أخصائى صحافة على مستوى المحافظة .

وأكد حجاج أبوزيد موجه الصحافة أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر تأتي في الترتيب الثالث على مستوى الجمهوريه فى مسابقة الأمومه والطفولة ومسابقة مركز تنمية القدارت .

وقال موسى عبدالله المتحدث الرسمى لمديرية التعليم تأتي هذه المسابقات ضمن خطه الوزارة فى إبراز الأنشطة الإعلامية للإعلام التربوي وزيادة تنمية الإبداع لدى طلاب مدارس الجمهورية .

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