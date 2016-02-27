مديرية الطرق بالوادي الجديد تنفذ الحملة رقم 13 لرفع كفاءة الطرق بالخارجة‎

استكملت مديرية الطرق بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملتها رقم 13 للأسبوع الثالث عشر على التوالي لرفع كفاءة الطرق القديمة بشوارع وميادين المحافظة، وذلك بمشاركة عدد من أبناء المحافظة المتطوعين.

وقال المهندس مجدى الطماوى مدير عام الطرق بالوادي الجديد إن الحملة تنظم السبت من كل أسبوع في إطار الحملة، حيث يتم توفير المعدات ووضع خطة عمل لليوم بهدف الوصول إلى أغلب أحياء المحافظة في عدة حملات، مضيفًا أن الحملات استهدفت للأسبوع الثاني علي التوالي الشوارع بمنطقة شارع النصر، وشارع مصطفى كامل بمنطقة الخارجة القديمة والشوارع الفرعية، مشيرًا إلى استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة تراكم الأتربة بكافة شوارع وميادين المحافظة وبمساهمة المتطوعين من أبناء الخارجة والمنطقة السكنية المستهدفة.