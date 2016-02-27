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نقابة أطباء أسنان أسوان تنظم اليوم العلمي السادس بحضور النقيب العام

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نقابة أطباء أسنان أسوان تنظم اليوم العلمي السادس بحضور النقيب العام نقابة أطباء أسنان أسوان تنظم اليوم العلمي السادس بحضور النقيب العام

جانب من المؤتمر

نظمت اليوم السبت النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بأسوان اليوم العلمي السادس برئاسة الدكتور محمد صبحي نقيب أطباء أسنان أسوان وبحضور الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء والدكتور ياسر الجندي وكيل النقابة العامة،  ويحاضر باليوم العلمي دكتورة جيلان الجندي استاذ الاستعاضات السنية المثبتة ونائب رئيس وحدة الجودة بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة والدكتور ايهاب هيكل المحاضر الدولي وأستاذ إدارة العيادات بكلية طب الأسنان بجامعة MSA ودكتورة نهاوند عبدالرحمن ثابت استشاري طب وجراحة الوجه والفكين عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي للجمعية المصرية الإكلينيكية لطب الأسنان.

ومدير مشروع التعليم المستمر للاتحاد العالمي لطب الأسنان في مصر fdiولفيف من أطباء الأسنان بأسوان .

وقال الدكتور محمد صبحي إن اليوم العلمي به 3محاضرات عن التركيبات الثابتة، وعن كيفية إدارة العيادات والتعامل مع المرضي وهي من المحاضرات المهمة بالنسبة لأطباء الأسنان الجدد ، مؤكدا بأن النقابة العامة أصبحت هي الممثل الرسمي لمصر بالاتحاد الفيدرالي بعد أن كانت إحدي الجمعيات الأهلية المتخصصة في طب الاسنان هي التي تمثل مصر خلال الفترات السابقة .

وصرح دكتور شفيق الحكيم بأنه سيتم اليوم عقب الانتهاء من اليوم العلمي السادس افتتاح نادي المهن الطبية بأسوان موضحًا بأن النقابة العامة تهدف لتثقيف الصحي للمواطنين وتوعيتهم بمشاكل الأسنان، كما اشتركت النقابة باليوم العالمي لصحة الفم والذي يقام في شهر مارس القادم عن طريق منظمة FdI والتي اصبحت النقابة عضوا فيها منذ عام، وكذلك توعية أطباء الاسنان في كل ما هو جديد في المجالات المختلفة .

 

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