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"تحيا مصر":مساع لتخصيص خط للمصريين بالخارج للمشاركة بمبادرة "صبح على مصر"

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"تحيا مصر":مساع لتخصيص خط للمصريين بالخارج للمشاركة بمبادرة "صبح على مصر" "تحيا مصر":مساع لتخصيص خط للمصريين بالخارج للمشاركة بمبادرة "صبح على مصر"
أكد محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، أن هناك مساع مع شركات الاتصالات المختلفة فى الدول العربية والأجنبية، لتخصيص رقم للمصريين المقيمين بالخارج، للمشاركة من خلاله فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صبح على مصر بجنيه".

أوضح عشماوى خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، فى برنامجها "يوم بيوم" عبر شاشة "النهار اليوم" أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم المشاركة فى مبادرة "صبح على مصر" عن طريق الإيداع فى الحسابات البنكية الخاصة بصندوق تحيا مصر، لحين تخصيص "رقم المحمول".

أضاف المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن شركات الاتصالات الثلاثة قررت من أول يوم اطلقت فيه مبادرة "صبح على مصر" عدم تحصيل أى نسبة أرباح من العائد المادى من تبرعات المصريين، مؤكداً أن قيمة التبرعات يتم تحصيلها كاملاً دون خصم قيمة التكلفة التى تتحملها شركات الاتصالات.

وأكد محمد عشماوى أن الخط الذى يحمل رقم 37037 تم تخصيصه لمن يرغب فى التبرع بمبلغ 5 جنيهات فى الرسالة الواحدة، ويتم إرسالها عن طريق "المحمول فقط"، كما تم استحداث خط آخر يحمل رقم 1333 لمن يرغب فى التبرع بجنيه ، وذلك عن طريق الخط الأرضى أو المحمول.


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مصر 365

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