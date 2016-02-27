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أخبار الأردن اليوم.. وزيرة الثقافة الأردنية تزور القاهرة

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أخبار الأردن اليوم.. وزيرة الثقافة الأردنية تزور القاهرة أخبار الأردن اليوم.. وزيرة الثقافة الأردنية تزور القاهرة
تناولت أخبار الأردن اليوم الزيارة التى تقوم بها الدكتورة لانا مامكغ، وزيرة الثقافة الأردنية، إلى وتستغرق 3 أيام، تلتقى خلالها عددا من المسئولين، كما ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الذى قال فيه إن موقف الأردن ثابت من الأزمة السورية.

أخبار الأردن اليوم


>أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى، أن "موقف الأردن ثابت من الأزمة السورية".

وأوضح فى حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن المملكة تدعو منذ البداية "لحل سياسى للأزمة بمشاركة كافة الأطراف السورية الفاعلة لبناء مستقبل سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب".

وصلت مطار القاهرة الدولى اليوم السبت الدكتورة لانا مامكغ، وزيرة الثقافة الأردنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية، قادمة من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام تلتقى خلالها عددا من المسئولين. أفاد مصدر بالمطار أن الوزيرة الأردنية وصلت على متن الطائرة الأردنية، كما أنهت إجراءات وصولها عبر استراحة كبار الزوار.

أخبار الأردن اليوم


>قال باسم مفتاح أمين عام وزارة مياه الأردن، إن المشاكل المائية تنعكس على الدول العربية التى تقع تحت خط الفقر المائى. وأضاف مفتاح أن الأردن إجمالى مواردها المائية 123 مترا مكعبا للفرد، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية وزيادة النزوح وغيرها أدت إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الرابع للمجلس العربى للمياه أن دورنا تكوين جسم كامل للوقوف أمام المشاكل المائية بالمحاكم الدولية.

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