أخبار العراق اليوم.. استدعاء سفير الإمارات احتجاجا على تصريح خارجيتها

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم استدعاء الخارجية العراقية سفير الإمارات احتجاجا على تصريح وزير خارجية بلاده حول الحشد الشعبى، كما ركزت أخبار العراق اليوم أدانت الوزارة نفسها تصريحات وزير الخارجية التركى، التى قال فيها أن القوات العراقية لن تكون كافية لتحرير مدينة الموصل.>استدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، سفير الإمارات على خلفية تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى حول الحشد الشعبى، بحسب ما نقله تلفزيون العراقية الرسمى.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد، قال إنه وفى سبيل القضاء على الإرهاب فلا يجب التفريق بين تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" وجبهة النصرة، التى تعتبر فرع تنظيم القاعدة فى سوريا وبين جماعات تدعمها إيران فى سوريا والعراق.

أخبار العراق اليوم

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>أدانت وزارة خارجية العراق السبت، تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، التى قال فيها إن القوات العراقية لن تكون كافية لتحرير مدينة الموصل، واصفا إياها بـ"التدخل السافر". وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية أحمد جمال فى بيان نقلته - وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)- أن " العراق تؤكد رفضها للتصريحات الإعلامية التى أدلى بها وزير الخارجية التركى جاوش أوغلو لعدد من الصحفيين بخصوص العراق، وتعتبرها تعديّاً سافراً على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول وتدخلاً فى الشأن الداخلى العراقى، وترويجاً للخطاب الطائفى المقيت".

العراق تدين تصريحات وزير الخارجية التركى حول تحرير مدينة الموصل

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