أخبار السعودية اليوم.. استمرار تدريبات "رعد الشمال" مع مصر

ركزت أخبار السعودية ، اليوم، على عدد من الأخبار المهمة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم واصلت عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة فى التدريب المشترك "رعد الشمال"، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية لتنفيذ العديد من الأنشطة والمهام التدريبية المشتركة بالتعاون القوات السعودية وقوات درع الجزيرة بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية شقيقة وصديقة.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الأنشطه التدريبية المكثفة للقوات المشاركة بمعسكرات التدريب الخارجى بنطاق مدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، تضمنت رفع معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى وتنظيم المحاضرات النظرية والعملية على الموضوعات العامة والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التقارب والتفاهم بين القوات المشاركة.

كما تنفذ القوات المصرية بالتعاون مع القوات الشقيقة مشروعا لمراكز القيادة يتضمن عددا من المباريات الحربية وفرض المواقف التكتيكية غير المخططة للتأكد من قدرة وكفاءة القادة والقوات على كافة المستويات لتنفيذ أى مهمة قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف ومجابهة التغيرات المفاجئة، التى يمكن التعرض لها أثناء إدارة العمليات، فى الوقت الذى اكتملت فيه استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ المناورة التكتيكية الكبرى التى ستنفذها عناصر مشتركة من القوات البرية والجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة للدول المشاركة.

أخبار السعودية اليوم

>ورصدت أخبار السعودية اليوم، قضت محكمة فى المملكة العربية السعودية بسجن رجل 10 سنوات وجلده 2000 جلدة لإعلان إلحاده فى مئات التغريدات على موقع تويتر.

وذكرت صحيفة الوطن اليومية على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، أن الشرطة الدينية المسئولة عن مراقبة الشبكات الاجتماعية وجدت أكثر من 600 تغريدة تنكر وجود الله، وتسخر من الآيات القرآنية، وتتهم كل الأنبياء بالكذب، وتقول إن تعاليمهم غذت الأعمال العدائية، وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 28 سنة اعترف بأنه ملحد ورفض التوبة، قائلا إن ما كتبه يعكس معتقداته، وإن له الحق فى التعبير عنها.

ولم يذكر التقرير اسم الرجل، كما فرضت المحكمة عليه غرامة 20 ألف ريال، أى نحو 5300 دولار أمريكى.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم، أن السفير أحمد قطان السفير السعودى قال: لا أدرى كيف أبدأ وكيف أنهى كلمتى، لكننى أتشرف أن أقف فى هذا المكان، الذى تعلمت فيه وتخرجت من إحدى جامعاته عام 1972، وأتوجه بالشكر والتقدير للدكتور جابر نصار عن كلمته فى حق الملك عبد العزيز وأبنائه.



>أخبار متعلقة

الحكم على سعودى بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة بسبب تغريداته الإلحادية

>

السفير السعودى: علاقتنا مع مصر ستبقى فى تطور رغم الأصوات الشاذة

>