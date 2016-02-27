الجيش الليبى يعثر على سجن سرى لتنظيم "داعش" ببنغازي

>أعلن آمر تحريات القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" فضل الحاسى اليوم السبت، أن قوات الجيش عثرت على سجن سرى لتنظيم "داعش" خلال اقتحامها غرفة عمليات تابعة للتنظيم، مقابل مدرسة «شهداء الهوارى» خلف إدارة مصنع الأسمنت بمنطقة الهوارى فى مدينة بنغازى.

وقال الحاسي، فى تصريح صحفى اليوم، إن السجن يضم قرابة 20 غرفة مخصصة للاحتجاز، لافتا إلى أنه تم العثور داخله على مستندات وقوائم لسجناء تابعين للمؤسسات وكانت القوات الخاصة «الصاعقة» قد شاركت فى القتال لدعم قوات الجيش الليبى بعد أن أعلنت السيطرة على منطقتى الليثى وبوعطنى خلال الأيام الماضية.