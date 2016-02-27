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وصول تعزيزات للجيش اليمنى لمحافظة حجة

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وصول تعزيزات للجيش اليمنى لمحافظة حجة وصول تعزيزات للجيش اليمنى لمحافظة حجة

>وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش اليمنى فى جبهة حرض وميدى بمحافظة حجة شمال غرب اليمن المجاورة للسعودية لدعمه فى معركة استعادة ما تبقى من المدينة التى تحت سيطرة ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية .

وصرح رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد عمر سجاف ، لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم السبت - أن الجيش يستعد حاليا لتغيير مسار المعارك للتقدم نحو مناطق جديدة لا تزال بيد الميليشيات باتجاه محافظة الحديدة .

وأكد العميد سجاف أن الميليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة وأصيبت بهزائم أدت لانهيارات عديدة فى صفوفها بمعظم الجبهات ، وأشاد بالدور البطولى الذى تقوم به قوات الجيش والمقاومة فى مختلف جبهات القتال والتى تجسدت فى الانتصارات المتلاحقة والمستمرة باتجاه مدينة الحديدة .

يذكر أن قوات الجيش المدعومة بقوات التحالف سيطرت على ميناء ومدينة ميدى الساحلية وأجزاء كبيرة من مديرية حرض كبرى مديريات حجة وتعمل حاليا على طرد المليشيات من هذه المديرية .

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