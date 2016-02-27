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القوات السودانية تداهم مقاهى انترنت فى الخرطوم "تهدد أخلاق الأمة"

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القوات السودانية تداهم مقاهى انترنت فى الخرطوم "تهدد أخلاق الأمة" القوات السودانية تداهم مقاهى انترنت فى الخرطوم "تهدد أخلاق الأمة"

>دهمت قوة مكونة من جهاز الأمن والمخابرات اليوم السبت، 130 مقهى للانترنت "تهدد أخلاق الأمة"، وقامت بفحص أجهزتها وحررت مخالفات بحق بعضها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وذكرت الوكالة "حرر جهاز الأمن والمخابرات والشرطة والهيئة القومية للاتصالات والمصنفات الفنية عددًا من المخالفات بحق مقاهى الانترنت بالولاية التى تهدد الأمن الثقافى وقيم وأخلاق وموروثات الأمة".

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول المحلى للمصنفات الفنية والأدبية عباس سالم أن "خمسة فرق من الأجهزة المذكورة قامت بحملة تفتيش ناجحة لـ103 من مقاهى الانترنت... وضبطت مخالفات فى حواسيب تسعة مقاه إضافة إلى عدد من الفلاشات (مفاتيح الذاكرة) التى تحتوى على مواد ثقافية صادمة للأخلاق والقيم الفاضلة".

وصنف تقرير صادر فى العام 2014 السودان ضمن إحدى عشرة دولة أفريقية "الانترنت فيها ليس حرًا".

وأوضح سالم أن هذه الحملة "تأتى استكمالا للحملات السابقة فى إطار الحفاظ على القيم والعادات والموروثات الفاضلة للمجتمع السوداني". وتقوم الهيئة القومية للاتصالات الرسمية بـ"حجب بعض مواقع الانترنت".

وقال ممثل الهيئة المشارك فى الحملة للوكالة أن "الهيئة صممت إسطوانة لأصحاب المقاهى لتنزيلها فى اجهزة الحاسوب تمنع المتصفحين من انزال أى برامج مسيئة للأخلاق".

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