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فاكهة البرجموت الحمضية تخفض الكولسترول بشكل طبيعى وآمن دون آثار جانبية

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فاكهة البرجموت الحمضية تخفض الكولسترول بشكل طبيعى وآمن دون آثار جانبية فاكهة البرجموت الحمضية تخفض الكولسترول بشكل طبيعى وآمن دون آثار جانبية
فاكهة البرجموت الحمضية كانت الغذاء الأساسى للملكة إليزابيث الثانية التى قالت إن هذه الثمرة سر بقائها على قيد الحياة طويلاً حيث بلغ عمرها 90 عامًا.

وكشفت دراسة علمية حديثة نشرها مؤخرًا الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن فاكهة البرجموت الحمضية تخفض الكولسترول بشكل طبيعى وآمن، وأظهرت العديد من الدراسات أنها تقلل الثلاثية، وترفع مستويات الكولسترول الجيد "HDL".

وتوصل العلماء إلى أن فاكهة البرجموت الحمضية تساعد أيضًا فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم وتحسن صحة الشرايين.

ووجدت الدراسة الإيطالية التى نشرت نتائجها المجلة الدولية لأمراض القلب أن تناول خلاصة البرجموت يخفض الكولسترول من 289 ملليجرام لكل ديسيلتر من الدم إلى 191.

وأشار الباحثون إلى أن فاكهة البرجموت الحمضية تشبه الكمثرى فى الشكل وتزرع فى إيطاليا، وتتميز بطعمها المر جدًا ويمكن شربها كعصير.

وأضاف الباحثون أن البرجموت يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تتداخل مع الدم وتقلل الكوليسترول بطريقة طبيعية من الجسم.

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مصر 365

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