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الداخلية:محامى الشرقية ضبط فى قضية إرهابية ولا صحة لتورط أمين شرطة باختفائه

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الداخلية:محامى الشرقية ضبط فى قضية إرهابية ولا صحة لتورط أمين شرطة باختفائه الداخلية:محامى الشرقية ضبط فى قضية إرهابية ولا صحة لتورط أمين شرطة باختفائه
نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، ما نشرته عدة مواقع إخبارية بشأن اختفاء المحامى إبراهيم عبد المنعم على أحمد (مقيم بندر فاقوس بمحافظة الشرقية)، واتهام شقيق المحامى لأحد أمناء الشرطة بالتسبب فى الواقعة وتعريض حياة شقيقه للخطر.

وأشار مسئول المركز إلى أن صحة الواقعة تتمثل فى ضبط المحامى، تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن الدولة العليا (تحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى) وهو الآن رهن تحقيقات النيابة.


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