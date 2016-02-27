رئيس الوزراء يجتمع بنواب كفر الشيخ وسوهاج لعرض برنامج الحكومة عليهم

يلتقى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال اليوميين القادمين، أعضاء مجلس النواب عن محافظتى كفر الشيخ وسوهاج، لعرض برنامج الحكومة عليهم، والاستماع لمطالب أهالى دوائرهم ، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأها رئيس الوزراء، منذ ما يقرب من أسبوعين، بأعضاء مجلس النواب قبل عرض برنامج الحكومة على المجلس .

وكان رئيس الوزراء قد التقى ،اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وأكد لهم أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد، ولا تفرقة بين محافظات مصر.

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