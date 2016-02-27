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صندوق تحيا مصر:جمعنا 2مليون و600 ألف جنيه حتى الآن من مبادرة صبح على مصر

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صندوق تحيا مصر:جمعنا 2مليون و600 ألف جنيه حتى الآن من مبادرة صبح على مصر صندوق تحيا مصر:جمعنا 2مليون و600 ألف جنيه حتى الآن من مبادرة صبح على مصر
قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، إن الصندوق جمع على رقم 37037 مبلغ 2 مليون 600 ألف جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الصندوق يقوم بتطوير العشوائيات فى جميع المحافظات والريف المصرى وعلاج فيروس "سى"، ونستهدف علاج 140 ألف مريض بفيروس سى، ونجحنا حتى الآن فى علاج 54 ألف مريض، مضيفًا أن هناك مبلغًا مخصصًا للطوارئ، مثل السيول.

وأضاف مدير الصندوق، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها "يوم بيوم"، المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن أموال الصندوق تذهب إلى مشاريع تخدم وتطور وتمكن الشباب ومساعدة الأطفال بلا مأوى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنه تم تحسين كفاءة مستوى 10 آلاف مدرس من أموال الصندوق، مضيفًا "الصندوق ليس وزارة موازية، ولكنه يتواصل مع كافة قطاعات الدولة".

وأشار عشماوى، إلى أن من يعترض على جمع تبرعات لبناء بعض المؤسسات يغفل أن كثيرًا من الدول استخدمت هذا الأسلوب فى رحلة تطورها، ووجه كلامه إلى المعترضين على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً "الأمريكان يقومون بمبادرات مماثلة فى العديد من الولايات".


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