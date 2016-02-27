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"معلومات الوزراء":هدفنا تكوين خريطة للتنمية بالتعاون مع "التخطيط" و"الإحصاء"

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"معلومات الوزراء":هدفنا تكوين خريطة للتنمية بالتعاون مع "التخطيط" و"الإحصاء" "معلومات الوزراء":هدفنا تكوين خريطة للتنمية بالتعاون مع "التخطيط" و"الإحصاء"
أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه جارى العمل على تكوين خريطة التنمية المصرية، بالتعاون والشراكة مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وأطراف أخرى، لتوفير قواعد بيانات متكاملة وسليمة.

وقال "الجمل"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن بحاجة إلى مجالس فكر متعددة، معتبراً المجالس الاستشارية الموجودة حاليًا نموذجًا رائعًا.

وأوضح، أن المجلس يهدف إلى التركيز على معدلات النمو الاحتوائى والتنافسية بين المحافظات، مؤكدًا أن التعامل مع ملفات الفقر والعشوائيات يتطلب التعاون بين كافة الأطراف.


>- وفد من برنامج الأغذية العالمى يزور مركز المعلومات بمجلس الوزراء

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