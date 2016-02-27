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دي ميستورا : الموقف بعد اليوم الأول من وقف إطلاق النار في سوريا “مطمئن جدا”

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دي ميستورا : الموقف بعد اليوم الأول من وقف إطلاق النار في سوريا “مطمئن جدا” دي ميستورا : الموقف بعد اليوم الأول من وقف إطلاق النار في سوريا “مطمئن جدا”

دي ميستورا

قال المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا إن الموقف بعد اليوم الأول من بدء وقف إطلاق النار في سوريا بوساطة من الولايات المتحدة وروسيا “مطمئن جدا”.

ونقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن دي ميستورا قوله “إن الليلة الأولى واليوم الأول منحا بكل تأكيد انطباعا بأن الجميع جاد بشأن التزامهم بالمضي قدما في وقف الأعمال القتالية”، وقال دي ميستورا اليوم السبت إن بعض الحوادث كانت متوقعة دائما، ولكن “بالنظر إلى خمس سنوات من الصراع شهدتها حتى الآن فهي مطمئنة تماما، بالمقارنة بما شاهدناه في الماضي”.

وأضاف أن مراقبي وقف إطلاق النار سيعملون على تحسين الطريقة التي يتحققون بواسطتها من الأحداث، ويحولون دون تصعيدها.

أ ش أ

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