ألمانيا تعلن عدم صلاحية جوازات السفر من المناطق الخاضعة لـ “داعش”

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، عدم صلاحية جوازات السفر السورية والعراقية الصادرة في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن السلطات الألمانية أوقفت الاعتراف بجوازات السفر الصادرة من الأراضي التي يسيطر عليها داعش، مشيرة إلى اعتقاد الأجهزة الأمنية أن تنظيم داعش صادر أعدادا كبيرة من جوازات السفر الفارغة ومعدات صنع جوازات السفر، عندما سيطر على دير الزور والرقة والحسكة في سوريا، وأيضا على الموصل ومحافظة الأنبار في العراق.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت، في بيان في وقت سباق، أن جميع الوثائق الصادرة من تلك المدن غير صالحة في ألمانيا اعتبارا من الأول من يناير 2015، وتُعتبر هويات حامليها غير مؤكدة ما لم يتمكنوا من تقديم وثائق أخرى.

أ ش أ