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ننشر صور جثة سيدة مقطعة نصفين أحدهما ببولاق والآخر بالعمرانية

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ننشر صور جثة سيدة مقطعة نصفين أحدهما ببولاق والآخر بالعمرانية ننشر صور جثة سيدة مقطعة نصفين أحدهما ببولاق والآخر بالعمرانية
ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور السيدة التى عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثتها مقطعة نصفين الجزء العلوى منها بمنطقة بولاق الدكرور، والجزء السفلى بمنطقة العمرانية بجنوب الجيزة، ولم يستدل على هويتها حتى الآن، وأمرت النيابة فى وقت سابق بأخذ عينة من دم المجنى عليها لإجراء تحليل "دى.إن.أى" لتحديد هويتها.

على جانب آخر، تباشر نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى وتحقيقات طارق جودة وكيل أول النيابة تحقيقاتها فى القضية للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومعرفة القاتل المجهول، وأسباب ودوافع القتل، واستعجلت تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن وراء الجريمة دافع انتقامى نظرًا لبشاعة الواقعة.

جثة سيدة (1)

جثة سيدة (2)

جثة سيدة (3)


>- العثور على ربة منزل وابنها وابنتها مذبوحين داخل منزلهم بإحدى قرى مركز طنطا
>

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مصر 365

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