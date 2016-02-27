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ضبط 600 كيلو بانجو بمخازن سرية فى رأس سدر

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ضبط 600 كيلو بانجو بمخازن سرية فى رأس سدر ضبط 600 كيلو بانجو بمخازن سرية فى رأس سدر
تمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر من ضبط ثلاثة مخازن سرية بإحدى المناطق الجبلية، حيث تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد ورود معلومات بوجود 3 مخازن من نبات البانجو المخدر.

وعلى الفور أمر مدير أمن جنوب سيناء بتشكيل فريق من وحدة قسم رأس سدر وضباط فرع البحث الجنائى بخليج السويس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بجنوب سيناء، حيث تم تجهيز مأمورية مكبرة، وتم ضبط 3 مخازن بداخلهم كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر يزنون 600 كجم، وجارى البحث عن مهربين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة والبحث عن المتهمين.


>- ضبط 750 كيلو بانجو داخل مخزن بمنطقة مدق الكسار فى رأس سدر

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