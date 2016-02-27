وزير الكهرباء يُغادر إلى اليابان للانضمام للوفد المرافق للرئيس السيسى

غادر مطار القاهرة، مساء اليوم السبت، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متوجهًا إلى الإمارات فى طريقه إلى اليابان للانضمام للوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لطوكيو.

وكان وزير الكهرباء، قد صرح قبل أيام، قائلاً: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لليابان ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب اليابانى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم الاتفاق على 6 مذكرات تفاهم فى مجال النقل والتوزيع الكهربائى والطاقة المتجددة، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا وات.

وستوقع مذكرة تفاهم أخرى لإنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم بقدرة تتراوح من 2000 إلى 4000 ميجا وات، بالتعاون مع شركة أوراسكوم وهناك 3 مذكرات تفاهم فى مجال توزيع الكهرباء، وأن المذكرات الـ3 فى مجال مراكز التحكم والشبكة الذكية والعدادات الذكية، وستوقع مذكرة تفاهم لتوريد الموصلات الحرارية للشبكة لنقل الكهرباء.

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