النيابة تكلف الأجهزة الأمنية بالكشف عن مقتحمى مقر الأمن الوطنى

كلف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابيات شرق القاهرة الكلية الأجهزة الأمنية بالكشف عن هوية المتورطين فى واقعة أحداث اقتحام مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، التى وقعت بتاريخ 2 مايو 2013، وتقديمهم للجهات القضائية، وذلك عقب استبعاد 17 متهماَ من القضية على رأسهم "سيد مشاغب" و"وكابو" و"حسام أبو البخارى" و"خالد حربى".

وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم ألسابع إن السبب الحقيقى وراء استبعاد الـ17 متهماَ أن الفيديوهات أثبتت عدم جدية تحريات الأمن الوطنى لعدم وجود المتهمين فى مسرح الأحداث إبان الواقعة.

من جانبه قال أسامة الجوهرى، محامى سيد مشاغب، إن موكله لا يزال مستمرا فى إضرابه عن الطعام اعتراضا على قرار إدارة سجن طرة، بنقله من سجن طرة 1 إلى سجن طرة مشدد 2.

وأشار فى تصريحات خاصة أنه من المقرر أن تنظر، غداَ الأحد، محكمة جنح مستأنف العجوزة، استئناف النيابة على حكم براءة سيد مشاغب من تهمة اقتحام مقر نادى الزمالك والتعدى على رئيسه.

- رسميا.. النيابة تستبعد سيد مشاغب وكابو وآخرين من اقتحام أمن الدولة فى 2013