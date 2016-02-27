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الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل: لقاء عكاشة بالسفير الصهيونى جريمة بحق الشعب

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الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل: لقاء عكاشة بالسفير الصهيونى جريمة بحق الشعب الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل: لقاء عكاشة بالسفير الصهيونى جريمة بحق الشعب
أصدرت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بيانا، مساء اليوم السبت، رفضت فيه استضافة توفيق عكاشة لسفير إسرائيل.

وجاء فى البيان أن "الخيانة ستصبح فى يوم من الأيام مجرد وجهة نظر، قالها غسان كنفانى فى وقت كانت معظم الخيانة مع إسرائيل تتسلل فى الخفاء لكن للأسف وصلنا ليوم يقوم فيه نائب برلمانى - وفى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ البرلمان المصرى - بدعوة السفير الإسرائيلى لزيارته فى منزله.

وتباع البيان :"النائب توفيق عكاشة الذى اتهم ثورة يناير بالمؤامرة "الصهيونية"، واتهم ثوارها بالعمالة ،وهم أنفسهم الذين اقتحموا السفارة الإسرائيلية بعد الثورة ورفعوا العلم المصرى بعد إحراق العلم الإسرائيلى وأجبرت إسرائيل بعدها على تغيير مقر سفارتها".

وتابع البيان:"وكان النائب توفيق عكاشة فى مقدمة الإعلاميين فى شيطنة الفلسطينيين بل وتفوق على البعض فى تبنى الخطاب الصهيونى واعترافه بحق اليهود فى الأراضى الفلسطينية".

وأضاف البيان أن لقاء توفيق عكاشة بالسفير الصهيونى جريمة فى حق الشعب المصرى حيث يفترض أنه نائب عن الشعب، و يجب أن يتحرك مجلس النواب ضده .


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