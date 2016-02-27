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زيدان: الدوري انتهى.. قد يتغير مدرب ريال مدريد الموسم المقبل

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زيدان: الدوري انتهى.. قد يتغير مدرب ريال مدريد الموسم المقبل زيدان: الدوري انتهى.. قد يتغير مدرب ريال مدريد الموسم المقبل

أعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وحصل أتليتكو – صاحب المركز الثاني - على النقطة 58 بالفوز، فيما توقف رصيد فريق المدرب زيدان عند النقطة 54 في المركز الثالث، مبتعدا بتسع نقاط كاملة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيواجه إشبيلية غدا الأحد ضمن نفس الجولة.

وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة صرح زيدان في هذا السياق قائلا "قبل أن يتم توجيه السؤال لي، أظن أن الليجا انتهت بعد خسارة المزيد من النقاط".

وأضاف النجم الفرنسي السابق "الليجا أصبحت صعبة جدا الآن، لكن هذا لا يعني أن الموسم قد انتهى، مازال أمامنا دوري الأبطال".

وأنهى زيزو تصريحاته "في الموسم المقبل سيحدث العديد من التغييرات، سيتغير بعض اللاعبين وربما المدرب أيضا".

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