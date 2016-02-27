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عبد الله السعيد يقود منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو وديا

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عبد الله السعيد يقود منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو وديا عبد الله السعيد يقود منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو وديا

منتخب

فاز الوطني الأول لكرة القدم، على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم “السبت” على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات “الفراعنة” لمباراتي نيجيريا يومي 25 و29 مارس المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

أحرز هدفي منتخب مصر، عبد الله السعيد في الدقيقتين 22 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، و57 من ضربة جزاء.

أشرك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، عددا كبيرا من اللاعبين خلال شوطي المباراة، من أجل الاطمئنان على مستواهم الفني قبل مواجهتي نيجيريا الشهر المقبل، حيث بدأ اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر جابر وأحمد حجازي ورامي ربيعة وصبري رحيل في الدفاع، وحسام غالي وإبراهيم صلاح وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي في خط الوسط، ومروان محسن في الهجوم.

وفي الشوط الثاني، أجرى كوبر عدة تغييرات بنزول كل من حمادة طلبة ونور السيد وعمرو جمال ومؤمن زكريا وحازم إمام وصالح جمعة بدلا من عبد الله سعيد وصبري رحيل وحسام غالي ومروان محسن ومصطفى فتحي وعمر جابر.

أ ش أ

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