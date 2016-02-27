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غدًا.. محاكمة 3متهمين بالتجمهر وقطع طريق ناهيا

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غدًا.. محاكمة 3متهمين بالتجمهر وقطع طريق ناهيا غدًا.. محاكمة 3متهمين بالتجمهر وقطع طريق ناهيا

أرشيفية

تنظر،غدًا الأحد، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة وحيازة أسلحة نارية وذلك في 28 أكتوبر 2014.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وصفوت عبد الرحمن وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة العامة بعد ان اتهمت كل من “عبد الرحمن محمد صلاح و “عمرو الحسيني” و”محمود شحاتة ” بأنهم في تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين اسلحة نارية و بيضاء و أدوات مما تٌستخدم في الإعتداء على الأشخاص وقاموا بإستعراض القوة و العنف وقاموا بترويع المجني عليه “أحمد رفاعي “قصد ترويعه والحق الأذي المادي المعنوي وأشار أمر الإحالة بأن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه “أحمد رفاعي” إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه فضلاً عن إشتراكهم في تظاهرة دون اخطار الجهات المختصة مما أدى للإخلال بالنظام العام.

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