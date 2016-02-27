أقوي شراب طبيعي وسحري للتخلص من جميع الالتهابات و الفطريات و البكتريا الضار بالجسم للابد ونهائيا

يعاني الكثير من الناس من حساسيات كثير نتائجه عن التعرض لبكتريا أو لفطريات ضار بالجسم والتي من الممكن أن تؤدي إلي تكون التهابات أو إلي أعراض أخري فأنواع البكتريا كثيرا فهناك بكتريا مضر للجلد والبشرة وأيضا أنواع أخري قد تعرضك للإصابة بأعراض الإنفلونزا أو الزكام وحتي الفطريات لذلك سوف نتحدث عن علاج طبيعي وسحري

لديه القدرة علي قتل كل أنواع الفطريات والبكتريا للتخلص من جميع البكتريا والفطريات الخاص بالجلد وأيضا البكتريا والفطريات التي من الممكن أن تصيبك بالزكام وأعراض الإنفلونزا ،هناك البعض سوف يتساءل لماذا هذا العلاج أو لماذا هذا الشراب الطبيعي علي وجه التحديد لما لا نستخدم البنسلين ؟ الإجابة واضح منذ البداية البنسلين هو دواء كيميائي كما له فائدة فهو أيضا له أضرار جانبية أذا استخدم بطريقة غير صحيحة وعن عدم وعي وأيضا هذا الشراب الطبيعي هو اقوي ب10 مرات عن البنسلين في فعاليته.

فوائد المشروب الطبيعي

يعمل هذا المشروب الطبيعي علي قتل الخلية البكتريا و الفطريات كما يعمل أيضا علي تقوية الجهاز المناعي لدي البشر بصورة مذهلة جدا علي نحو أفضل من استخدام البنسلين .

مكونات المشروب السحري والطبيعي.

نصف كوب من الماء

نصف كوب من عسل النحل

نصف كوب من خل التفاح

3-4 فصوص من الثوم

طريقة التحضير

بعد أن نقوم بتقطيع فصوص الثوم إلي قطع صغيرة ومن ثم نطحنه نقوم بوضعه مع المكونات الأخري في إناء ومن ثم نتركهم لمدة يوم بالكامل ،بعد تركهم يوم بالكامل نقوم بتصفية المزيج ومن ثم يصبح جهاز .

طريقة الاستعمال

نقوم بأخذ معلقتين متوسطين الحجم كل يوم علي الريق وبعد ذلك سوف تشاهدون النتائج المذهلة

شبكةعيونالإخبارية

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