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حسام عاشور يؤكد لـ في الجول: تصريحات مرتضى منصور حقيقية

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حسام عاشور يؤكد لـ في الجول: تصريحات مرتضى منصور حقيقية حسام عاشور يؤكد لـ في الجول: تصريحات مرتضى منصور حقيقية

قال حسام عاشور لاعب الأهلي إن الواقعة التي ذكرها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر تقديم المدرب الأسكتلندي أليكس ماكليش حقيقية.

وكان مرتضى قد هاجم مدرب الفريق السابق أحمد حسام "ميدو" مجددا قائلا "هل تصدقون أن في تلك المباراة كلف ميدو صانع ألعابه أيمن حفني بمراقبة حسام عاشور".

وتابع "حسام عاشور ذهب إلى حفني وقال له، ماذا تفعل يا أيمن. المفترض أن أراقبك أنا لا العكس!". (طالع التفاصيل)

وأكمل "الأمر نفسه تكرر مع حسام غالي الذي راقبه كهربا بدلا من العكس".

وأكد حسام عاشور لـFilGoal.com الواقعة كما رواها مرتضى منصور.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة 2-0، وهي المباراة التي تسببت في إقالة ميدو من تدريب الزمالك.

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