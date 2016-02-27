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مدير أمن القاهرة يتفقد مرور حلوان ويوجه بإعلام المواطنين بخدمة فورى

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مدير أمن القاهرة يتفقد مرور حلوان ويوجه بإعلام المواطنين بخدمة فورى مدير أمن القاهرة يتفقد مرور حلوان ويوجه بإعلام المواطنين بخدمة فورى
قاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، جولة على وحدة مرور حلوان؛ لمتابعة أداء رجال الشرطة، وتفقد إجراءات تراخيص سياراتهم المواطنين، واختبارات القيادة.

وخلال الجولة، أكد ضرورة العمل على إنهاء إجراءات المواطنين فى أسرع وقت وحسن معاملة المواطنين، وشدد على توجيهات وزير الداخلية بزيادة الاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، واستمع لشكاوى المواطنين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشكاوى.

ووجه مدير أمن القاهرة، بضرورة توفير عدد أكبر من الكراسى بالاستراحات المخصصة لهم، وضرورة تفعيل دور الإعلام بإدارة المرور بشأن إعلام المواطنين بخدمة فورى، التى تقوم بالتيسير على المواطنين بإنهاء الإجراءات المرورية بخلاف الفحص دون التوجه إلى إدارة المرور، ما يشكل تخفيفًا لأعباء العمل.

وفاجأ مدير أمن القاهرة، قسم شرطة 15 مايو، وتم التقابل مع ضباط وأفراد القسم، والتأكد من سير العمل، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شكواهم.

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مصر 365