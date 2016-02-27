أمن السويس يضبط أردنيا مطلوبا بالإنتربول لتجارته بالأعضاء البشرية

تمكنت قوات الشرطة فى السويس من ضبط شاب أردنى مطلوب من شرطة الإنتربول لاتهامه فى قضايا اتجار بأعضاء بشرية، وأحاله اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس للنيابة العامة للتحقيق.

كانت عناصر التأمين التابعة لمديرية أمن السويس قد اشتبهت فى المتهم خلال مروره بكمين 109 بطريق السويس - القاهرة، بعد ظهور علامات الارتياب عليه، وبفحصه تبين أنه يدعى "رامى عبد الله" 33 سنة، هارب من شرطة الإنتربول، لتورطه فى قضايا اتجار بالأعضاء البشرية.

وقال مصدر أمنى إن المتهم كان متجها إلى السويس، ومنها إلى جنوب سيناء ليغادر البلاد إلى إحدى دول الخليج العربى، ويجرى التحقيق معه لمعرفة سبب تواجده فى مصر والفترة التى قضاها، ما إذا كان قد مارس جرائمه فى الاتجار بالأعضاء الفترة الماضية.

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