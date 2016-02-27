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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
أصيب، اليوم السبت، 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى، بين عائلتين بقرية طنسا الملق التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.

واستقبل مستشفى ناصر المركزى كلاً من: عصام محمد على على، 47 سنة، ومحمد عصام على، 21 سنة، طالب بكلية الحقوق، ونوال دياب سليمان، 50 سنة، وأسامة حمدى دياب، 18 سنة، وعبدالفتاح على على، 55 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية طنسا الملق، ومصابين بجروح وكدمات.

وانتقلت قوات الشرطة برئاسة العميد علاء القاضى مأمور مركز شرطة ناصر، إلى القرية، وفرضت كردونًا أمنيًا أمام منازل العائلتين.

وتبين من التحريات أن خلافات الجيرة تسببت فى وقوع مشاجرة بين عائلتى برعى وأحمد سعداوى، قبل أن تفصل قوات الشرطة بينهما، وجارٍ ضبط أطراف المشاجرة.


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