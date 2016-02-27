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“المحامين”: إضراب بمحاكم “شمال الشرقية” واجتماع طارئ لبحث أزمة «محامي فاقوس»

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سامح عاشور ، نقيب المحامين

سامح عاشور، نقيب المحامين

أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، في الثانية من عصر غداً الأحد، لمتابعة واقعة القبض على محامي فاقوس بالشرقية إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس، وتنظيم إضراب بجميع محاكم شمال الشرقية اليوم وغداً، وحظرت على المحامين الحضور أو المرافعة فيما عدا القضايا المحبوس أصحابها على ذمتها.

وقالت نقابة المحامين، في بيان لها عبر موقعها الرسمي اليوم السبت: “نتابع واقعة القبض على الزميل المحامي إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس وفى تواصل مع قيادات وزارة الداخلية”.

وأضاف البيان: “ونظرا لعدم تحديد سبب للقبض عليه حتى الآن تقرر الآتى أولاً : عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين غداً الساعة الثانية عصرا لمتابعة الأزمة وإصدار قرار بشأن تلك الواقعة ونحن فى انتظار رد رسمى من وزارة الداخلية يوضح سبب القبض على المحامى إبراهيم عبدالمنعم والتهمة الموجة إليه ومكان احتجازه، ثانيا : الإضراب بجميع محاكم شمال الشرقية ،اليوم وغدا، ويحظر على السادة المحامين الحضور او المرافعة فيما عدا القضايا المحبوس اصحابها على ذمتها”.

صورة من بيان "المحامين"

صورة من بيان “المحامين”

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