روحاني: انتخابات إيران منحت الحكومة المزيد من القوة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم السبت إن الانتخابات الإيرانية منحت الحكومة المزيد من المصداقية والقوة بعد أن حقق الإصلاحيون المتحالفون معه مكاسب كبيرة في البرلمان ومجلس الخبراء.

وبحسب رويترز نسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إليه القول “المنافسة انتهت. حان الوقت لفتح صفحة جديدة في التنمية الاقتصادية بإيران استنادا إلى القدرات المحلية والفرص الدولية.”

وأضاف أن الحكومة ستتعاون مع أي شخص ينتخب وذلك لبناء مستقبل إيران.

وتابع “أظهر المواطنون قوتهم مرة أخرى ومنحوا حكومتهم المنتخبة المزيد من المصداقية والقوة.”