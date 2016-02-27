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بالفيديو..ابتكار جديد للمخترع المصرى الحاصل على الجنسية الإماراتية وينفذه فى دبى

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بالفيديو..ابتكار جديد للمخترع المصرى الحاصل على الجنسية الإماراتية وينفذه فى دبى بالفيديو..ابتكار جديد للمخترع المصرى الحاصل على الجنسية الإماراتية وينفذه فى دبى
تمكن المخترع المصرى، مصطفى الصاوى ،مبتكر السد الذكى، الذى أثار ضجة كبيرة فى شهر نوفمبر الماضى، بعد سفره للإمارات وحصوله على الجنسية، من ابتكار اختراع جديد أطلق عليه "المصنع الصحى الذكى" .


>وقال الصاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من دولة الإمارات العربية الشقيقة، إن فكرة اختراعه تعتمد على تخزين نفايات المصانع وجميع الانبعاثات الضارة الناتجة داخل بطارية وتوليد طاقة كهربائية بطريقة معينة منها لتشغيل المصانع والأجهزة التى تعمل بالكهرباء .

وأضاف الصاوى ، أن فكرة اختراعه تساعد كثيرا فى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تؤثر على التنمية وتضر بالبيئة .

وأوضح الصاوى ،أن مؤسسة "ناشئة الشارقة " هى من ترعى ابتكاره وتدعمه فى تنفيذه ، مؤكدا ، أن تكاليف تنفيذ اختراعه غير مكلفة بالمرة، موضحا أنه بدأ فى تنفيذه بالفعل فى دولة الإمارات .

جدير بالذكر، أن مصطفى الصاوى، صاحب ابتكار السد الذكى، حصل على المركز الأول فى الأمم المتحدة كأفضل مخترع على مستوى العالم لعام 2014، وعدد من الجوائز العالمية الأخرى باسم ، ثم حصل مؤخرًا على الميدالية الذهبية باسم الإمارات فى إحدى المسابقات العالمية ، بعد سفره إليها وقرر تطبيق اختراعاته بها وعدم تطبيقها فى مصر .


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