رئيس قطاع الأمن العام يجتمع بضباط 3 مديريات فى طنطا

- بالصور.. مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة يشهدان معرض المسروقات

يعقد اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، بعد قليل، اجتماعا موسعا مع ضباط وأمناء وأفراد مديريات أمن الغربية وكفر الشيخ والمنوفية بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، يستقبله اللواء محمد الشرقاوى مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وقيادات المباحث الجنائية ومأمورى المراكز والأقسام ويعقب الاجتماع تفقد معرض المسروقات خاص بمديرية أمن الغربية بمركز تدريب الشرطة بطنطا.