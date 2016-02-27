إخلاء سبيل ضابط شرطة بعد تصالحه مع محامية فى أسيوط

أمر المستشار أحمد فتحى المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، اليوم السبت، بإخلاء سبيل ضابط شرطة من سراى النيابة بعد تصالحه مع المحامية بالشئون القانونية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من أمن جامعة أسيوط بقيام "شريف.ع" ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة، طالب بامتحان الدراسات العليا بكلية الحقوق بالتعدى على محامية بالشئون القانونية أثناء التحقيق معه فى واقعة استخدام هاتفه المحمول للغش أثناء تأدية الامتحان، وأخذ الهاتف الخاص به المضبوط كحرز وفر هاربًا من مكان التحقيق، وتم إخطار قسم شرطة أول أسيوط.

وبالعرض على أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية، قررت إيقاف الضابط عن العمل والتحقيق معه فى الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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- حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بالتعدى على محامية بجامعة أسيوط