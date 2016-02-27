أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل ضابط شرطة بعد تصالحه مع محامية فى أسيوط

Google+ Print
إخلاء سبيل ضابط شرطة بعد تصالحه مع محامية فى أسيوط إخلاء سبيل ضابط شرطة بعد تصالحه مع محامية فى أسيوط
أمر المستشار أحمد فتحى المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، اليوم السبت، بإخلاء سبيل ضابط شرطة من سراى النيابة بعد تصالحه مع المحامية بالشئون القانونية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من أمن جامعة أسيوط بقيام "شريف.ع" ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة، طالب بامتحان الدراسات العليا بكلية الحقوق بالتعدى على محامية بالشئون القانونية أثناء التحقيق معه فى واقعة استخدام هاتفه المحمول للغش أثناء تأدية الامتحان، وأخذ الهاتف الخاص به المضبوط كحرز وفر هاربًا من مكان التحقيق، وتم إخطار قسم شرطة أول أسيوط.

وبالعرض على أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية، قررت إيقاف الضابط عن العمل والتحقيق معه فى الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
>


>- حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بالتعدى على محامية بجامعة أسيوط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365