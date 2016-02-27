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مساعدا وزير الداخلية للأمن العام يتفقدان قسم أول كفر الشيخ

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مساعدا وزير الداخلية للأمن العام يتفقدان قسم أول كفر الشيخ مساعدا وزير الداخلية للأمن العام يتفقدان قسم أول كفر الشيخ
تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، قسم شرطة أول كفر الشيخ، ورافقهما اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد رميح مأمور قسم أول، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، وعدد من قيادات مديرية الأمن.

وكرم مساعد أول وزير الداخلية عددًا من أمناء الشرطة المتواجدين فى القسم، وتحاور مع عدد من المتواجدين فى قسم الشرطة لتحرير محاضر، وركز فى حواره على أسلوب المعاملة الذى تعاملوه به خلال تواجدهم، والوقت الذى المستغرق خلال كتابات المحاضر.

وأشاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالجهود التى تبذل بقسم أول من رجال المباحث والضباط والأمناء وعلى رأسهم العميد محمد رميح مأمور قسم أول، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث القسم.


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