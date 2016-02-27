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سيميوني: الفوز في البرنابيو؟ نتعامل مع الأمر بصورة طبيعية

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سيميوني: الفوز في البرنابيو؟ نتعامل مع الأمر بصورة طبيعية سيميوني: الفوز في البرنابيو؟ نتعامل مع الأمر بصورة طبيعية

(إفي): قال المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إن فريقه يتعامل مع الأمر بـ"صورة طبيعية" عقب الفوز بهدف نظيف على ريال مدريد في دربي مدريد بالجولة الـ26 من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نتعامل مع الأمر بصورة طبيعية. كرة القدم شيء رائع. نقل ما يشعر به اللاعبين صعب. الفريق دائما ما يظهر في هذه اللحظات. تطورنا وشيدنا حاضرا ومستقبلا أفضل".

وتابع المدرب "لدينا هوية ثابتة. الفريق له شكل ثابت. اليوم تمكنا من التسجيل ولاحت لنا فرصا أخرى. بكل تأكيد فكرنا كثيرا في هذه المباراة وبذلنا مجهودا بخصوصها. عقب مرور أول 20 دقيقة تحسنا. توريس وجريزمان قاما بمجهود رائع. من بعد أول ثلث ساعة لعبنا بطريقتنا المعتادة".

وعن عودة الفرنسي أنطوان جريزمان للتسجيل، قال "أفضل ما في هذا الأمر هو أن مطالبة جريزمان بالتسجيل كانت بسبب ما صنعه قبل ذلك. هو من فعل هذا ولحسن الحظ عاد لهز الشباك".

وأضاف "لعبنا بفخر واعتزاز وشغف وكان رد اللاعبين رائعا بشكل يدفع الجماهير للاعتزاز، كنت أتخيل المعاناة ولكن ردة فعل الفريق كانت رائعة. هذه المباراة تمثلنا".

وعن مستوى كل من جابي وأوجوستو، قال "كانا بمثابة رئة للفريق في وسط الملعب، أيضا فرناندو توريس كان يركض وراء كرات مستحيلة.. كل هذا أدى لوصول تلك الفرصة التي استغللناها بأفضل صورة".

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