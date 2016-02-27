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رونالدو بعد خسارة دربي مدريد: ' إذا كان باقي اللاعبين على نفس مستواي لتصدرنا الدوري '

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رونالدو بعد خسارة دربي مدريد: ' إذا كان باقي اللاعبين على نفس مستواي لتصدرنا الدوري ' رونالدو بعد خسارة دربي مدريد: ' إذا كان باقي اللاعبين على نفس مستواي لتصدرنا الدوري '

قال كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد إنه إذا كان باقي لاعبي فريقه على نفس مستواه لتصدر فريقه الدوري.

وخسر ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد اليوم السبت 1-0 في دربي العاصمة الإسبانية في الجولة الـ26 ليبقى الملكي ثالثا بـ54 نقطة، بعيدا عن أتليتكو وصيف البطولة بـ4 نقاط وبرشلونة المتصدر – الذي يقابل إشبيلية في نفس الجولة غدا الأحد – بـ9 نقاط.

وقال رونالدو حسب (ماركا) الإسبانية: "لو كان الجميع على نفس مستواي لتصدرنا الدوري، في كل موسم يقولون إني سيئ ولكن الأرقام والإحصائيات لا تكذب".

وسجل رونالدو حتى الآن 22 هدف وصنع 8 في 26 ظهور بقميص المرينجي في الدوري هذا الموسم.

وأضاف "لا أريد أن أقلل من أحد، ولكن عندما يغيب الأفضل يتأثر الفريق، ويكون الفوز صعبا، أحب اللعب مع بيبي وكريم بنزيمة وجاريث بيل ومارسيلو".

وأردف "لا أعني أن خيسيه ولوكاس فازكيز وماتيو كوفاسيتش سيئين، هم جيدين ولكن.. لا أعلم إن كان ذلك بسبب التحضير السيئ في بداية الموسم ولكن لدينا الكثير من الإصابات وهذا لا يساعدنا".

وأتم "حصلنا على فرص أكثر ولم نفز، استحقينا الفوز لكن هذه هي كرة القدم".

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