انتهت - ثنائية عبد الله السعيد تعبر بالفراعنة من أمام بوركينا فاسو الضعيف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو الودية استعدادا لمواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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ق24: عرضية من حسام غالي مرت من أمام الجميع سددها عبد الله السعيد قوية في الشباك

ق14: مراوغة رائعة لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة أرضية لكن في منتصف المرمى امسكها الحارس بسهولة.

ق12: إبراهيم نور الدين يشهر البطاقة الصفراء لمروان محسن بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بسب إدعاء السقوط.

بعد قليل انطلاق المباراة