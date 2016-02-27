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مرتضي منصور يقيم حفل عشاء لماكليش

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مرتضي منصور يقيم حفل عشاء لماكليش مرتضي منصور يقيم حفل عشاء لماكليش

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة حفل عشاء مساء اليوم السبت للاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني الجديد للفريق ومعه أعضاء الجهاز المعاون.

وتأتي مأدبة العشاء احتفالا بقدوم ماكليش للقاهرة وتوقيعه عقود تدريب الزمالك رسميا.

كان الزمالك قد أقام مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في النادي لتقديم أليكس ماكليش كمدرب جديد للفريق.

ويرغب مرتضي منصور توفير المناخ المناسب لماكليش من أجل النجاح مع الفريق للحفاظ علي بطولة الدوري العام وتحقيق المزيد من البطولات.

ويدرس ماكليش فتح تدريب الفريق يوم الثلاثاء المقبل لوسائل الإعلام لحضوره وتغطية المران.

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