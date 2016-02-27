لجنة المسابقات تعلن رسميا عبر في الجول حضور الجماهير لقاء مصر ونيجيريا

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موافقة الأمن على حضور الجماهير لمباراة مصر ونيجيريا.

مصر ترحل لمواجهة نيجيريا في الـ25 من مارس المقبل على أن يُقام لقاء العودة في الـ29 من الشهر ذاته.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "اللقاء سيقام بحضور 10 ألاف مشجع".

وأضاف "تحدثت مع نادر جنيدي مدير أمن إسكندرية قبل انطلاق لقاء مصر وبوركينا فاسو الودي وتم الموافقة بشكل رسمي على حضور الجماهير للقاء نيجيريا في برج العرب".

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تنزانيا وتشاد. بينما يأتي منتخب النسور في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز على تشاد وتعادل أمام تنزانيا.