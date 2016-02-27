بالفيديو - عبد الله السعيد يسجل الثنائية الدولية الأولى في مسيرته

سجل عبد الله السعيد أول ثنائية له مع منتخب مصر خلال مسيرته، في شباك منتخب بوركينا فاسو، في المباراة الودية التي تجمعهما قبيل مباراة نيجيريا الرسمية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو وديا على ملعب برج العرب.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول في الدقيقة الـ 27 بعد كرة من جهة اليمنى، مررها عمر جابر إلى حسام غالي، والذي أرسل بدوره عرضية أرضية، قابلها عبد الله السعدي بتسديدة في المرمى.

وأضاف السعيد الهدف الثاني له ولمنتخب مصر في المباراة، بالدقيقة الـ 58 من ركلة جزاء تحصل عليها عمرو جمال وسجلها السعيد بنفسه.

الهدف من هنا

لمشاهدة هدف السعيد الثاني