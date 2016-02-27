محامي اللاعب يوضح لـ في الجول موقف أبو تريكة من ' إحالة قضيته إلى النيابة '

شرح محمد عثمان محامي محمد أبو تريكة نجم الأهلي موقف اللاعب من تحويل قضية التحفظ على الأموال إلى النيابة.

العام الماضي تم إصدار قرار بالتحفظ على أموال أبو تريكة بسبب دعمه وتمويله لجماعة الأخوان المسلمين على حد وصفهم. قبل أن تخرج أنباء عن تحويل القضية يوم السبت إلى النيابة.

وفسر محامي أبو تريكة لـFilGoal.com الأمر قائلا: "تحويل ملف القضية إلى النيابة لا يُعد جديدا فهي خطوة منطقية عقب خروج قرار التحفظ والحصر على أموال أبو تريكة".

وأضاف "وعلى الرغم من ذلك لم يصل إلينا أي قرار رسمي من النيابة بالمثول للتحقيق على الرغم من توقعنا ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن واثقون من صحة موقفنا وسنقدم للنيابة ما ينفي كل التهم المنسوبة إلى أبو تريكة".