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بالفيديو - ثنائية السعيد تنصر الفراعنة على بوركينا فاسو وتحضرهم لمواجهة نيجيريا

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بالفيديو - ثنائية السعيد تنصر الفراعنة على بوركينا فاسو وتحضرهم لمواجهة نيجيريا بالفيديو - ثنائية السعيد تنصر الفراعنة على بوركينا فاسو وتحضرهم لمواجهة نيجيريا

سجل عبد الله السعيد هدفين فاز بهما منتخب مصر على نظيره البوركيني 2-0 في مباراة ودية على ملعب برج العرب.

ويتحضر منتخب المدرب هيكتور كوبر لمواجهة نيجيريا مرتين، يومي 25 و29 مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تملك نيجيريا 4 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا تنزانيا وتشاد.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل يضم أحمد الشناوي وصبري رحيل وأحمد حجازي ورامي ربيعة وعمر جابر وحسام غالي وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومروان محسن.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول في الدقيقة 24 عندما استغل عرضية حسام غالي ليسكنها الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك كل من نور السيد وحمادة طلبة وعمرو جمال بدلا من حسام غالي وصبري رحيل ومروان محسن على الترتيب.

وفي الدقيقة 53 شارك مؤمن زكريا في مكان مصطفى فتحي.

ومع حلول الدقيقة 57، حصل عمرو جمال على ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد بنجاح ليسجل هدفه الدولي الثالث والثاني له في المباراة.

ومع الدقيقة 68، دخل صالح جمعة في مكان السعيد.

وانتهى اللقاء بعد احتساب الحكم إبراهيم نور الدين خمس دقائق كوقت بدل ضائع.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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