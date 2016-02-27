مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع مستشارة الرئيس السوري الوضع بعد سريان الهدنة

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في موسكو اليوم السبت الوضع في سوريا بعد سريان الهدنة.

وقالت الخارجية الروسية – في بيان بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – “خلال الاجتماع تمت مناقشة الوضع في سوريا والبلدان المجاورة، على خلفية تنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي حول وقف الأعمال العدائية في الجمهورية العربية السورية بدءا من 27 فبراير، وفق القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الجمعة، القرار رقم 2268 الذي يدعم وقف إطلاق النار في سوريا.

وأكدت شعبان أن دمشق ملتزمة بالقرار ومستعدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية”.. كما أكد الجانبان على التنفيذ العملي للاتفاقات القائمة بشأن وقف إطلاق النار ومتابعة المعركة الحاسمة ضد الجماعات الإرهابية وتعزيز العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وفقا للقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي ليلة أمس الجمعة، القرار رقم 2268 الذي يدعم وقف إطلاق النار في سوريا قبل أقل من ساعة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في البلاد وقد أيد القرار جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.

ويأتي قرار مجلس الأمن، عقب الإعلان الروسي الأمريكي المشترك بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي، بدأت بموجبه اعتبارا من اليوم السبت هدنة لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة ولا تشمل الهدنة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التشكيلات الأخرى التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة، تنظيمات إرهابية.

أ ش أ