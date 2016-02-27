الحكومة الفلبينية قد تمنع «مادونا» من الغناء على أرضها

نقلت إذاعة محلية عن مسؤول فلبيني قوله، إن الحكومة قد تمنع المغنية الأمريكية مادونا من الغناء على أرضها لعدم احترام علمها الوطني أثناء حفلات أحيتها مؤخرًا في العاصمة مانيلا.

وتقوم المغنية العالمية مادونا البالغة من العمر 57 عامًا بجولة عالمية للترويج لألبومها الجديد (ريبل هارت) وبيعت تذاكر حفلاتها ليومي الأربعاء والخميس بالكامل.

وقال تيودور أتيينزا المسؤول في المفوضية الوطنية التاريخية في الفلبين لإذاعة (دي.زد.بي.بي): “لقد استهزأت بعلمنا… مادونا انتهكت قانونا يجرم ارتداء علم الفلبين كله أو حتى جزء منه كزي أو ثوب”.

وأضاف المسؤول: “قد ترحل وقد لا تتمكن من العودة إلى البلاد”.

ولم يصدر رد فوري من منظمي الحفلات التي أقيمت في نفس القاعة التي التقى فيها البابا فرنسيس بعائلات فلبينية العام الماضي.