حى العجمى بالإسكندرية يشن حملات موسعة لمواجهة البناء المخالف

شن اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى بالإسكندرية، حملة بنطاق الحى بداية من شارع البيطاش وانتهاء بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة أعمال البناء المخالف وتمكنت الحملة من التحفظ على خلاطة صب خرسانة كانت تستخدم فى أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار بشارع متفرع من شارع عبد الفتاح الطلخاوى البيطاش وتم وقف أعمال البناء بالعقار.

وتم التحفظ على لودر صغير وبرويطة من أمام عقار بشارع مسجد السيدة زينب متفرع من شارع البيطاش الرئيسى وتم وقف الإعمال به، وكذلك التحفظ على خلاطة صب خرسانة تستخدم بالعقار رقم 19 مع شارع رقم 2 بمدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل، وعقار آخر بشارع رقم 9 بين شارعى 4 & 6 بمدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل.

تم نقل المضبوطات إلى مخازن حى العجمى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جهة أخرى تحفظت أجهزة الحى على سيارة نقل كبيرة كانت تنقل مواد بناء لعقار مخالف بناء بدون ترخيص للعقار رقم 8 بمدينة 6 أكتوبر، وتم وقف أعمال البناء وتم التحفظ على السيارة بإدارة شرطة المرافق. وكذلك العقار الكائن بشارع رقم 17 مع شارع رقم 6 بمدينة 6 أكتوبر.

كما تم التحفظ على 26 سيخ حديد تسليح و2 موتور ونش تستخدم فى أعمال بناء المخالف بشارع رقم 29 بمدينة 6 أكتوبر، وبشارع رقم 4 مع شارع رقم 9، وشارع رقم 6 مع شارع رقم 5، وتم وقف الأعمال والتحفظ على المضبوطات بمخازن حى العجمى.

كما قام رئيس الحى بالاشتراك مع قوة شرطة المرافق اليوم بحملة صباحية بداية من شارع البيطاش وانتهاء بمنطقة أبو يوسف وشاطئ السلام؛ وتمكنت الحملة من التحفظ على خلاطة صب خرسانة و2 برويطة كانت تستخدم فى أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع الروضة الخضراء أبويوسف متفرع من طريق إسكندرية مطروح وعقار آخر بشارع مسجد السيدة زينب متفرع من ش البيطاش الرئيسى وتم وقف أعمال البناء.

- بالصور.. حى العجمى بالإسكندرية يشن حملة ضد البناء المخالف بمدينة 6 أكتوبر