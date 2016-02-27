وصول وسفر 608 ركاب وتداول 167 شاحنة بميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع شهد، اليوم، وصول وسفر 608 ركاب من خلال استقبال 257 راكبا ومغادرة 351 راكبا، كما شهد تداول 167 شاحنة بكمية وارد 105 شاحنات وصادر 62 شاحنة.

وأكد "عبد الرحيم مصطفى" انتظام وتوفير كل الخدمات للركاب وسائقى الشاحنات بالميناء وبصالات الوصول والسفر وعدم انقطاع المياه عن الصالات عكس ما نشر عن ذلك، وإنما حدث عطل بالماستر المدونة تحت الأرض بخطوط المياه الموصلة لساحة الشاحنات، وتم استدعاء شركة المقاولين العرب، وجارى الإصلاح وتعديل المواسير المدفونة تحت الأرض بمعرفتهم وبمعاونة وإشراف مهندسى الميناء، وتم بالتوازى مع ذلك الدفع بسيارة مياه لمنطقة ساحات الشاحنات لتوفير المياه بدورات المياه بالساحة وبالخزانات، ولم يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة لسائقى الشاحنات.

وأضاف أن الميناء استقبل، اليوم، العبارة برنسيسة وعلى متنها 74 راكبا و12 شاحنة و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، والسفينة سينا وعلى متنها 183 راكبا و43 شاحنة و28 سيارة منهم 24 سيارة تصدير، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 35 راكبا و34 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 316 راكبا و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 28 شاحنة.

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