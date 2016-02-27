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إزالة التعديات عن منطقة كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية

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إزالة التعديات عن منطقة كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية إزالة التعديات عن منطقة كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية
نفذت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، القرار الخاص بإزالة التعدى الواقع على منطقة كوم الناضورة الأثرية.

وقال محمد متولى مدير إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الإدارة مستمرة فى تطوير منطقة كوم الناضورة الأثرية وإزالة التعديات عنها، تمهيدا لإعادة افتتاحها أمام الزوار بالجهود الذاتية.

وأشار إلى أنها سوف تكون خطوة مهمة فى دعم السياحة الداخلية بالإسكندرية، حيث ستكون بمثابة المتنزه الثانى بعد حدائق المنتزه، بما تشمله من مبان تراثية وحديقة متحفية ومدفع رمضان ومدافع ساحلية ترجع لعصر محمد على باشا.

كما سوف ينقل إليها بعد موافقة السلطة المختصة جهاز الإنذار الذى يرجع للحرب العالمية الثانية.
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