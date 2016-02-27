تنفيذ 1116 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة يوم بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام قضائية متنوعة بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث مديرية أمن قنا والتى استمرت لمدة يوم واحد.

حيث أسفرت الحملة التى جاءت بناء على توجيهات اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا وضمت كافة مراكز المحافظة التسعة عن ضبط 131 مطلوبا فى أحكام قضائية بإجمالى أحكام 1116 حكما متنوعا.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المطلوبين لتنفيذ الأحكام.

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