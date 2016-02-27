أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنفيذ 1116 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة يوم بقنا

Google+ Print
تنفيذ 1116 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة يوم بقنا تنفيذ 1116 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة يوم بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام قضائية متنوعة بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث مديرية أمن قنا والتى استمرت لمدة يوم واحد.

حيث أسفرت الحملة التى جاءت بناء على توجيهات اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا وضمت كافة مراكز المحافظة التسعة عن ضبط 131 مطلوبا فى أحكام قضائية بإجمالى أحكام 1116 حكما متنوعا.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المطلوبين لتنفيذ الأحكام.


>- تموين الإسماعيلية تشن حملة أمنية على الأسواق لمراقبة الأسعار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365